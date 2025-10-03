Doi bărbați din Plopșoru, reținuți pentru braconaj piscicol

Polițiștii din Turceni au efectuat, ieri, trei percheziții la locuințele a trei bărbați, cu vârste de 46, 49 și 50 de ani, din comuna Plopșoru, într-un dosar penal de braconaj piscicol.

În urma perchezițiilor, la domiciliile acestora au fost descoperite 14 plase de pescuit tip monofilament, cu lungimi între 40 și 150 de metri, interzise la deținere.

Din anchetă a reieșit că doi dintre bărbați, pe parcursul anului 2025, ar fi deținut și folosit ilegal uneltele de plasă la pescuit pe râul Jiu, pe raza comunei Plopșoru, fără a avea licență, autorizație sau permis de pescuit comercial, provocând astfel daune faunei acvatice.

Uneltele au fost ridicate în vederea confiscării.

Pe baza probatoriului administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul IPJ Gorj.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Gorj.

