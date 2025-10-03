(VIDEO) Autoritățile din Dolj rămân în alertă, deși noaptea a trecut fără intervenții deosebite

Deși a plouat continuu, noaptea trecută a fost una liniștită, fără intervenții deosebite în județul Dolj. Instituția Prefectului Dolj a coordonat toate activitățile, iar autoritățile au rămas mobilizate și au monitorizat permanent situația din teren.

Potrivit datelor transmise, debitele râurilor din județ au crescut ușor, cu până la 5 cm, iar debitul râului Jiu a înregistrat o creștere de 10-15 cm. Cotele de atenție nu au fost atinse, astfel că, până la această oră, nu există zone care să impună măsuri suplimentare.

Echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj au fost prezente în teren pe tot parcursul nopții. Acestea vor rămâne mobilizate pentru a preveni eventuale probleme. Situația cursurilor de apă este urmărită permanent de specialiștii Administrației Bazinale Apa Jiu.

Pompierii doljeni sunt sprijiniți de colegi din Timiș și Hunedoara, veniți cu echipaje și tehnică de intervenție. Toate solicitările venite din partea populației au fost preluate și gestionate fără dificultăți.

Avertizarea de cod roșu pentru ploi rămâne în vigoare până în această seară, la ora 21:00, iar autoritățile anunță că vor continua să fie în stare de alertă.

