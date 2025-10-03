6.8 C
Acțiuni pentru siguranța călătorilor și a traficului feroviar în Gorj

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj, împreună cu polițiștii IPJ Gorj, au desfășurat controale în stațiile de cale ferată și la trecerile la nivel cu calea ferată de pe raza județului, pentru a spori siguranța călătorilor și a traficului feroviar.

În cadrul acțiunilor au participat 27 de polițiști (10 de la Poliția Transporturi și 17 de la IPJ Gorj).

Rezultatele intervenției:

  • 41 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 13.311 lei:
    • 38 pentru încălcări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
    • 3 pentru alte acte normative
  • 2 certificate de înmatriculare reținute

Poliția Română precizează că aceste acțiuni vor continua, pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea evenimentelor nedorite în zona transporturilor feroviare.

