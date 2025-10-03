6.8 C
Craiova
vineri, 3 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Doi tineri din Craiova, reținuți de polițiști pentru lovire sau alte violențe

(VIDEO) Doi tineri din Craiova, reținuți de polițiști pentru lovire sau alte violențe

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Doi tineri, de 23 și 24 de ani, ambii din Craiova, au fost reținuți sub acuzația săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 7 februarie, în fața unui imobil din localitate, când un tânăr de 24 de ani a sesizat că a fost agresat fizic de două persoane.

În urma cercetărilor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele persoanelor suspecte. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe și identificați cei doi bănuiți.

Pe baza probatoriului strâns, polițiștii i-au reținut pe cei doi tineri și i-au introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, cei doi reținuți vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

Citește și: Falsificarea: Cum funcționează și cum să rămâneți în siguranță în 2025

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

(VIDEO) Autoritățile din Dolj rămân în alertă, deși noaptea...

Deși a plouat continuu, noaptea trecută a fost una...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA