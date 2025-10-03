(VIDEO) Doi tineri din Craiova, reținuți de polițiști pentru lovire sau alte violențe

Doi tineri, de 23 și 24 de ani, ambii din Craiova, au fost reținuți sub acuzația săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 7 februarie, în fața unui imobil din localitate, când un tânăr de 24 de ani a sesizat că a fost agresat fizic de două persoane.

În urma cercetărilor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele persoanelor suspecte. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe probe și identificați cei doi bănuiți.

Pe baza probatoriului strâns, polițiștii i-au reținut pe cei doi tineri și i-au introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, cei doi reținuți vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

