3 morți și cel puțin 8 răniți după un atac armat din Carolina de Nord

Trei persoane au fost ucise și cel puțin opt au fost rănite sâmbătă seara, după ce un bărbat înarmat, aflat pe o barcă, a deschis focul asupra mulțimii la barul American Fish Company din Southport, Carolina de Nord, au declarat oficialii locali.

Un suspect a fost arestat în legătură cu atacul, conform declarațiilor ofițerului de informații publice ChyAnn Ketchum. Atacatorul a fugit inițial spre calea navigabilă Intracoastal, îndreptându-se către comunitatea Oak Island, însă a fost identificat de echipajul Gărzii de Coastă a SUA și reținut la o rampă publică din Oak Island.

Persoana reținută este acum în custodia poliției din Oak Island și urmează să fie transferată autorităților din Southport pentru interogatoriu, cu sprijinul Biroului de Investigații al Statului Carolina de Nord.

Circumstanțe și context

Atacul a avut loc cu puțin înainte de ora 21:30, când bărbatul a oprit barca lângă local și a deschis focul. Motivul incidentului nu a fost stabilit până acum, însă autoritățile afirmă că „nu există nicio altă amenințare credibilă cunoscută la adresa publicului”.

Acest atac se înscrie într-un context mai larg de violență armată în SUA, potrivit CNN. Până în prezent, în 2025 au fost înregistrate cel puțin 320 de atacuri armate în masă – definite ca incidente cu cel puțin patru persoane împușcate, fără a-l include pe atacator – potrivit Arhivelor Violenței Armate.

Southport este situat la gura de vărsare a râului Cape Fear, la aproximativ 30 de mile sud de Wilmington, Carolina de Nord.

