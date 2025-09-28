Oana Țoiu a susținut intervenția României în plenul Adunării Generale a ONU

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a susținut intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, pe 27 septembrie 2025, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale.

Priorități și contribuții la nivel global

În intervenția sa, ministrul a evidențiat principalele domenii de interes și contribuția României:

Pacea și securitatea internațională , cu accent pe războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și situația din Orientul Mijlociu;

Promovarea drepturilor omului, democrației și statului de drept ;

; Dezvoltarea durabilă și cooperarea digitală ;

și ; Reforma Organizației Națiunilor Unite, inclusiv implementarea Pactului pentru Viitor și perspectivele Inițiativei UN80.

Sprijin pentru multilateralism

Intervenția a marcat și aniversarea a 80 de ani de la crearea ONU și a 70 de ani de la admiterea României ca membru. Cu acest prilej, Oana Țoiu a reafirmat sprijinul României pentru un multilateralism eficient, centrat pe ONU, și pentru menținerea unei ordini internaționale bazate pe norme.

