Alegerile parlamentare din Moldova pot fi considerate valide. Peste un milion de cetățeni au votat

Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi considerate valabile, după ce la urne s-au prezentat peste un milion de cetățeni. Aproximativ o treime din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale au votat, informează MOLDPRES.

Prezența la vot

Conform Comisiei Electorale Centrale (CEC), în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. La ora 14:30, participarea la urne a atins 33,3%, pragul necesar pentru validitatea scrutinului.

Procedura de vot a început la ora 07:00 și se va încheia la ora 21:00. În total, cetățenii votează în 2.274 de secții, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate, asistate de peste 24.000 de funcționari electorali.

Buletinele de vot

CEC a tipărit peste 2.772.255 de buletine de vot:

2.117.039 în limba română

649.573 în limba rusă

3.400 în găgăuză

1.827 în bulgară

416 în limba romani

Pentru secțiile de vot din localitățile din stânga Nistrului, tirajul total este de 23.500 de buletine, dintre care 14.500 în română și 9.000 în rusă.

Observatori și concurenți electorali

Scrutinul este monitorizat de 3.423 de observatori, dintre care 2.496 sunt naționali, reprezentând opt asociații obștești, printre care Promo-LEX și Uniunea Juriștilor din Moldova. De asemenea, CEC a acreditat 912 observatori internaționali.

În cursa electorală au fost înregistrați 23 de concurenți dintre cele 32 de cereri depuse: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.

Structura Parlamentului

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Parlamentul este format din 101 deputați aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pentru un mandat de patru ani. Doar concurenții electorali care depășesc pragul electoral – 5% pentru partide, 7% pentru blocuri și 2% pentru independenți – sunt eligibili pentru distribuirea mandatelor.

