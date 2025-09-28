Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din străinătate. MAE: „Sunt parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a semnalat mai multe alerte cu bombă la secțiile de votare organizate în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Incidentul a fost raportat la Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania), informează MOLDPRES.

MAE: „Alertele sunt parte a unui asalt asupra procesului electoral”

MAE a precizat că instituțiile statului s-au pregătit pentru astfel de scenarii și au stabilit proceduri clare pentru a proteja procesul electoral.

„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat anterior autoritățile că se va întâmpla, fiind parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova. Instituțiile statului s-au pregătit, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit. Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților și să continue votul cinstit”, se arată în comunicatul MAE.

Situația la secțiile de votare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că doar la Genova, Italia, procedura de vot a fost temporar suspendată în timpul verificărilor de securitate. În celelalte secții de vot, procesul electoral a continuat fără întreruperi.

Camerele de supraveghere instalate în secțiile de votare funcționează și monitorizează instrumentele electorale pentru a asigura integritatea acestora până la reluarea procesului de vot, dacă este cazul.

Secțiile de votare din diasporă

În total, peste 300 de secții de votare au fost deschise în afara țării. Cele mai multe sunt organizate în:

Italia – 75

Germania – 36

Franța – 26

Regatul Unit și Irlanda de Nord – 24

România – 23

MAE și autoritățile partenerilor externi continuă să monitorizeze situația pentru a garanta desfășurarea sigură și legală a procesului electoral.

