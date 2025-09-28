Polițiștii de frontieră români participă la operațiunea internațională Frontex „ITALY2025” în Marea Mediterană

Polițiștii de frontieră români au plecat într-o nouă misiune internațională sub egida Agenției Europene Frontex, ce se va desfășura în Marea Mediterană timp de două luni. Nava maritimă de supraveghere MAI 1107, cu echipaj format din 28 de membri ai Gărzii de Coastă, va participa la Operațiunea Comună „ITALY2025”, ce va avea loc între 1 octombrie și 26 noiembrie 2025, la frontierele maritime externe ale Uniunii Europene.

Obiectivele misiunii

Echipajul MAI 1107 va executa misiuni de patrulare, cercetare, căutare și salvare în zona frontierei maritime din sudul Italiei, alături de forțele de poliție și autoritățile de aplicare a legii din statele membre UE participante.

Operațiunea urmărește:

controlul fluxurilor migraționiste la frontierele maritime ale spațiului comunitar;

creșterea operativității schimbului de date și informații între autoritățile implicate;

schimbul de experiență între polițiștii de frontieră europeni.

Experiență și apreciere internațională

Participarea României la operațiunile Frontex se remarcă prin contribuția semnificativă a Poliției de Frontieră Române, atât în ceea ce privește mijloacele tehnice, cât și expertiza profesională a personalului detașat. Activitatea echipajelor românești este apreciată atât de autoritățile italiene, cât și de Agenția Frontex, iar operațiunea este finanțată integral de această agenție europeană.

Această misiune continuă angajamentul României în asigurarea securității frontierelor externe ale UE și în consolidarea cooperării internaționale în domeniul poliției de frontieră.

