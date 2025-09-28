Nicușor Dan: Coaliția de guvernare funcționează, măsurile Guvernului au fost adoptate prin consens

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat azi, că actuala coaliție de guvernare funcționează „în momentul acesta”. „Măsurile luate de Executiv în primele trei luni de mandat au fost adoptate prin consens“, a spus președintele.

Întrebat de jurnaliști despre tensiunile din coaliție și posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în cazul neacceptării reformei administrației locale, șeful statului a spus că discuțiile trebuie să rămână constructive: „Haideți să discutăm mai puțin de demisii. Acest Guvern are trei luni, a luat niște măsuri prin consens. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiți există nemulțumiri, dar ce e important este că funcționează în momentul ăsta”, a afirmat Nicușor Dan.

Reforma administrației locale și concedierile propuse

Referitor la planul premierului privind cele 13.000 de concedieri din administrația publică locală, președintele a admis că există opinii divergente, dar și o nevoie clară de restructurare.

„Toți românii văd că avem un aparat și central, și local, în care sunt poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta, în cât timp, astfel încât să funcționeze instituțiile, e o discuție între partidele din coaliție. Eu apreciez faptul că aceste discuții, la nivel de lideri, sunt absolut civilizate”, a precizat acesta.

Rectificarea bugetară, prioritatea săptămânii viitoare

Șeful statului a subliniat că cea mai importantă discuție a coaliției în perioada următoare va fi cea privind rectificarea bugetară.

„Trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani că suntem serioși. Rectificarea și proiectul de buget pe 2026 vor fi argumente că suntem pe direcția de stabilitate”, a spus Nicușor Dan.

Stabilitatea financiară, esențială pentru credibilitatea României

Întrebat despre riscurile ca măsurile fiscale să nu își facă efectul, în contextul avertismentelor venite de la Comisia Europeană, președintele a arătat că obiectivul principal este menținerea stabilității financiare:

„Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Pentru momentul la care suntem, toți partenerii noștri apreciază că ne-am stabilizat”, a explicat el.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că „nu s-a pus problema” unei noi creșteri a TVA.

