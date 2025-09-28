Tentative de atacuri cibernetice la alegeri. Recean: „Toate au fost neutralizate”

19 C
De Mariana BUTNARIU
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat că, în zilele de 27–28 septembrie, au avut loc mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Premierul Dorin Recean a dat asigurări că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta procesul electoral, transmite MOLDPRES.

Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și unele stații de vot din diaspora. Printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită (inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni), tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot, potrivit STISC.

Pentru limitarea efectelor, STISC a blocat temporar host.md, ceea ce a dus la restricționarea accesului la circa 4.000 de site-uri.

„Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supraîncărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală. Toate au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral”, a declarat premierul Dorin Recean.

În Republica Moldova sunt organizate astăzi alegeri parlamentare, potrivit Agenției Moldpres.

