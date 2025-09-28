Șefa statului Maia Sandu, mesaj pentru diasporă: „Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem”

19 C
De Mariana BUTNARIU
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj emoționant către cetățenii din diasporă, îndemnându-i să participe la vot și să apere viitorul european al țării.

„Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem”, a declarat șefa statului într-o adresare video, subliniind că moldovenii din țară și cei de peste hotare formează „un tot întreg”.

Maia Sandu a avertizat asupra pericolelor externe și a acuzat Rusia că încearcă să influențeze alegerile: „Rusia nu ne este prieten. Ea a atacat o țară vecină, ne-a închis gazul, ne amenință și vrea să ne cumpere voturile și țara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor din toată lumea.”

Șefa statului a făcut apel către diasporă să rămână mobilizată: „Dragă diaspora, prin vot cinstit ați ales cursul european. Tot prin vot cinstit să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul.”

Până la ora 13:00, peste 95 000 de cetățeni moldoveni au votat deja peste hotare, fiind semnalate cozi la secții din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges.

Astăzi, în Republica Moldova se desfășoară alegerile parlamentare, cetățenii fiind așteptați la urne pentru a-și alege noul Legislativ, Moldpres.

