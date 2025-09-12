Olt: Bărbați reținuți pentru furt calificat

Polițiștii din Slatina au documentat activitatea infracțională a trei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Pe 23 iulie, în jurul orei 04:50, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat din județul Bistrița-Năsăud, cu privire la faptul că, în perioada 22–23 iulie 2025, persoane necunoscute i-ar fi sustras autoutilitara parcată pe un teren viran de pe strada Crișan, din municipiul Slatina. Prejudiciul a fost de aproximativ 30.000 de euro, reprezentând valoarea autovehiculului și a bunurilor aflate în interior.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat

Polițiștii au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 38 și 51 de ani, din municipiul Slatina, bănuiți de comiterea faptei.

Pentru documentarea activității infracționale, ieri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Slatina au efectuat trei percheziții domiciliare la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptei.

La locuințele acestora au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri de interes pentru cauză. Cele trei persoane bănuite de comiterea faptei au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Pe numele celor trei bărbați au fost emise câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi urmează să fie prezentați Judecătoriei Slatina cu propuneri legale.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul:

Serviciului de Investigații Criminale,

Serviciului Criminalistic,

Biroului de Ordine Publică Slatina,

jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.

