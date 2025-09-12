Autoturism căutat internațional, identificat în județul Olt

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, ieri după amiază, de reprezentanții Registrului Auto Român – Reprezentanța Olt cu privire la un autoturism suspect prezentat pentru identificare de un bărbat de 31 de ani, din comuna Buzescu, județul Teleorman.

În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că autovehiculul figura ca bun căutat pentru confiscare, fiind introdus cu alerte internaționale de către autoritățile din Germania.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus indisponibilizarea autoturismului, acesta fiind predat la camera de corpuri delicte a IPJ Olt, pentru continuarea cercetărilor.

A fost întocmit dosar penal pentru tăinuire, iar investigațiile continuă în colaborare cu autoritățile competente, pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

