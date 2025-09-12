(VIDEO) Accident rutier pe DN 7, în localitatea Bujoreni

Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a fost sesizat, azi dimineață, despre un eveniment rutier pe DN 7, la kilometrul 183+300, pe raza localității Lunca (Bujoreni).

La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, echipaje ale Ambulanței și un echipaj de la Drumuri, care au constatat că accidentul a fost provocat de neadaptarea vitezei la condițiile de drum umed. Coliziunea a implicat două tiruri, care au intrat într-o locuință și în gardul acesteia. Din fericire, nu au fost victime, doar pagube materiale.

Traficul pe DN 7, pe sensul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, s-a desfășurat alternativ, fiind dirijat de polițiști, iar la fața locului se aștepta și o macara pentru tractarea vehiculelor. Se estima reluarea circulației în condiții normale în aproximativ 3 ore.

