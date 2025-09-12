28.4 C
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Vâlcea: Incendiu la o hală cu pui în localitatea Budești

De Mariana BUTNARIU
Incendiu puternic la o hală din Budești, județul Vâlcea (Foto: Arhiva)
Incendiu puternic la o hală din Budești, județul Vâlcea (Foto: Arhiva)

Pompierii militari vâlceni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală cu pui, aparținând unui agent economic din Budești. La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Bunești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga hală, construită din cărămidă. Din păcate, puii nu au putut fi evacuați. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat însă extinderea flăcărilor la clădirile învecinate.

Până în acest moment nu au fost raportate victime omenești, iar focarele au fost lichidate. În prezent, se acționează pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului.

