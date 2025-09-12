ONU discută incursiunile dronelor în Polonia

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni vineri pentru a analiza incursiunile dronelor în spațiul aerian polonez, despre care președintele Poloniei a spus că reprezintă o posibilă încercare a Rusiei de a testa reacția Varșoviei și a NATO.

Ca măsură de securitate, Polonia a interzis zborurile cu drone de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina și a restricționat traficul aerian de mici dimensiuni după ce, miercuri, a doborât drone pe care le-a identificat ca fiind rusești.

Rusia a declarat că nu a intenționat să atace nicio țintă în Polonia și că nu va face alte comentarii cu privire la incident. Un comandant NATO de rang înalt a precizat că nu se știe încă dacă incursiunile dronelor au fost intenționate, potrivit Reuters.

Incidentul a ridicat întrebări privind pregătirea NATO împotriva atacurilor cu drone, a crescut tensiunile cu Rusia și a determinat unii lideri occidentali să solicite noi sancțiuni împotriva Moscovei și să pună la îndoială angajamentul acesteia față de eforturile de pace din Ucraina.

