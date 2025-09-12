24 C
Craiova
vineri, 12 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Bărbatul dispărut din comuna Țuglui a fost găsit în siguranță

Dolj: Bărbatul dispărut din comuna Țuglui a fost găsit în siguranță

De Mariana BUTNARIU

După ce ieri a fost semnalată dispariția lui Cârstina Florea, de 83 de ani, din comuna Țuglui, bărbatul a fost găsit în această dimineață la aproximativ 6 km de locuința sa, de către un cetățean care a anunțat imediat familia.

Eforturile de căutare au implicat polițiști, jandarmi și voluntari locali, care au acționat rapid pentru a-l localiza. Forțele de ordine mulțumesc tuturor celor care au contribuit la găsirea bărbatului și au sprijinit căutările.

Citește și: România celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXIII-a, la Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA