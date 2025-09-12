Dolj: Bărbatul dispărut din comuna Țuglui a fost găsit în siguranță

După ce ieri a fost semnalată dispariția lui Cârstina Florea, de 83 de ani, din comuna Țuglui, bărbatul a fost găsit în această dimineață la aproximativ 6 km de locuința sa, de către un cetățean care a anunțat imediat familia.

Eforturile de căutare au implicat polițiști, jandarmi și voluntari locali, care au acționat rapid pentru a-l localiza. Forțele de ordine mulțumesc tuturor celor care au contribuit la găsirea bărbatului și au sprijinit căutările.

