România celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXIII-a, la Craiova

România marchează cea de-a XXXIII-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului, eveniment derulat anual sub egida Consiliului Europei și a Uniunii Europene, menit să pună în valoare bogata moștenire culturală și istorică a țărilor europene. Tema ediției din acest an este „Patrimoniu și Arhitectură. Ferestre către trecut, Uși către viitor”, subliniind legătura dintre istorie și viitor prin protejarea patrimoniului.

Evenimente organizate la Craiova

În această perioadă, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” și Muzeul Cărții și Exilului Românesc propun o serie de activități culturale speciale:

Vineri, 12 septembrie , între orele 10:00 – 16:00 , publicul este invitat să viziteze expoziția permanentă „Elena Farago” și depozitul general de carte al bibliotecii. Cu această ocazie, va fi deschisă și o expoziție de carte de patrimoniu din colecțiile instituției.

De vineri până duminică (12–14 septembrie), la orele 10:00, 13:00 și 15:00, va avea loc o „rută culturală" ce cuprinde: tur ghidat al clădirii Aman și prezentarea unui scurt istoric al Casei Memoriale „Elena Farago" (în curs de reabilitare printr-un proiect cu finanțare europeană al Consiliului Județean Dolj); expoziție dedicată poetei Elena Farago; vizitarea Casei Dianu, sediul actual al Muzeului Cărții și Exilului Românesc, și o expoziție de carte de patrimoniu din colecțiile acestuia.

, la orele , va avea loc o ce cuprinde:

Apel către comunitate

„Zilele Europene ale Patrimoniului reprezintă un nou prilej de a ne redescoperi rădăcinile, valorile și bunurile care ne-au modelat istoria și, în același timp, ne-au făcut parte a culturii europene. Invităm toți craiovenii să participe la activitățile propuse de Bibliotecă și să fie parte în acest important demers de protejare a patrimoniului nostru european comun”, a declarat Radu Vințeanu, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

📌 Evenimentele sunt cu intrare liberă și se adresează tuturor celor interesați de patrimoniul cultural local și european.

