(VIDEO) Autoritățile cer ajutorul publicului pentru identificarea suspectului în cazul împușcării lui Kirk

Autoritățile au făcut publică o nouă înregistrare video în încercarea de a obține informații care să ducă la identificarea persoanei suspectate că a tras asupra lui Kirk.

Potrivit unui expert în acustică criminalistică, înregistrările audio surprinse lângă podiumul de unde vorbea Kirk sugerează că a fost lovit de o singură împușcătură supersonică. Această concluzie este analizată în prezent de anchetatori pentru a stabili cu exactitate traiectoria și poziția trăgătorului.

Surse apropiate anchetei au declarat că pe pușca și muniția recuperate de la fața locului au fost mâzgălite fraze cu conotații politice, ceea ce ar putea oferi indicii despre motivația suspectului.

Apel către cetățeni

Potrivit anchetatorilor, înregistrarea video surprinde imagini din apropierea locului atacului, iar persoana din imagini este considerată principalul suspect. Oficialii fac apel la sprijinul publicului, subliniind că orice informație, oricât de mică, poate fi crucială pentru identificarea și prinderea făptașului.

„Comunitatea are un rol esențial în rezolvarea acestui caz. Dacă recunoașteți persoana din imagini sau aveți detalii despre mișcările acesteia înainte sau după incident, vă rugăm să ne contactați imediat”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Cum poate fi oferit ajutorul

Cei care dețin informații sunt rugați să contacteze:

numărul de urgență 911 (sau linia de urgență locală),

(sau linia de urgență locală), sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.

De asemenea, se pot furniza informații și anonim, prin intermediul liniilor telefonice dedicate sau platformelor online ale poliției, potrivit CNN.

Citește și: