7.3 C
Craiova
marți, 9 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBancuriBancul Zilei

Bancul Zilei

De Gazeta de Sud

Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează. Crizate, încep să strige:

  • Ajutor! (zice prima)
  • Ajutor! (zice a doua)… şi tot aşa…
    La un moment dat se opresc şi zice una către cealaltă.
  • Fată, hai să strigăm amân-două simultan, că aşa avem şanse mai mari să fim auzite.
  • Bine, zice cealaltă.
    Deodată se aude:
  • Simultaaaaan! Simultaaaan!

O blondă merge la doctor şi se plânge că o dor toate.

  • Domnule doctor, dacă mă ating cu degetul pe cap mă doare, dacă mă ating pe picior mă doare, dacă mă ating pe burtă iarăşi mă doare… mă dor toate.. ce am?
  • Eşti blondă naturală?
  • Da
  • Atunci e clar, ai degetul cu care te atingi rupt.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA