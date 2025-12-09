Bancul Zilei

Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează. Crizate, încep să strige:

Ajutor! (zice prima)

Ajutor! (zice a doua)… şi tot aşa…

La un moment dat se opresc şi zice una către cealaltă. Fată, hai să strigăm amân-două simultan, că aşa avem şanse mai mari să fim auzite.

Bine, zice cealaltă.

Deodată se aude: Simultaaaaan! Simultaaaan!

O blondă merge la doctor şi se plânge că o dor toate.