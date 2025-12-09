Bancul Zilei

Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează. Crizate, încep să strige:
- Ajutor! (zice prima)
- Ajutor! (zice a doua)… şi tot aşa…
La un moment dat se opresc şi zice una către cealaltă.
- Fată, hai să strigăm amân-două simultan, că aşa avem şanse mai mari să fim auzite.
- Bine, zice cealaltă.
Deodată se aude:
- Simultaaaaan! Simultaaaan!
O blondă merge la doctor şi se plânge că o dor toate.
- Domnule doctor, dacă mă ating cu degetul pe cap mă doare, dacă mă ating pe picior mă doare, dacă mă ating pe burtă iarăşi mă doare… mă dor toate.. ce am?
- Eşti blondă naturală?
- Da
- Atunci e clar, ai degetul cu care te atingi rupt.