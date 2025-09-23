Bancul Zilei

Maricica, nu vrei să facem copii împreună?

Ba da. Dar nu prea știu cum.

Nu-i nimic, îţi arăt eu imediat. E ca și cum amesteci cu făcăleţul într-un ceaun ca să faci mămăligă bună.

După vreo oră: A fost minunat! Dar unde e copilul?, întreabă ea.

Ei, copilul trebuie să îl așteptăm încă nouă luni.

Da? Atunci de ce ne-am oprit din amestecat?

Un copil vorbește cu mama lui la telefon: