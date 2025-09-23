Bancul Zilei

- Maricica, nu vrei să facem copii împreună?
- Ba da. Dar nu prea știu cum.
- Nu-i nimic, îţi arăt eu imediat. E ca și cum amesteci cu făcăleţul într-un ceaun ca să faci mămăligă bună.
După vreo oră:
- A fost minunat! Dar unde e copilul?, întreabă ea.
- Ei, copilul trebuie să îl așteptăm încă nouă luni.
- Da? Atunci de ce ne-am oprit din amestecat?
Un copil vorbește cu mama lui la telefon:
- Mamă, l-am văzut pe tata cu una grasă și urâtă la piaţă.
- Avea batic?
- Da, unul negru.
- Eu eram. Să vezi ce bătaie îţi iei acasă!