Bancul Zilei

  • Maricica, nu vrei să facem copii împreună?
  • Ba da. Dar nu prea știu cum.
  • Nu-i nimic, îţi arăt eu imediat. E ca și cum amesteci cu făcăleţul într-un ceaun ca să faci mămăligă bună.
    După vreo oră:
  • A fost minunat! Dar unde e copilul?, întreabă ea.
  • Ei, copilul trebuie să îl așteptăm încă nouă luni.
  • Da? Atunci de ce ne-am oprit din amestecat?

Un copil vorbește cu mama lui la telefon:

  • Mamă, l-am văzut pe tata cu una grasă și urâtă la piaţă.
  • Avea batic?
  • Da, unul negru.
  • Eu eram. Să vezi ce bătaie îţi iei acasă!

