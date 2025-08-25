Bancul zilei

17.3 C
De Eugen Becheru

La psihiatru:

  • Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată?
  • La început am făcut cerul şi pământul… După aceea am început să am probleme…

Un cuplu ia cina într-un restaurant de lux.

  • Cine e fufa aia care se holbează la tine?
  • E amanta mea!
  • Divorţez! Plec la mama!
  • Bine, dar să ştii că după divorţ se vor termina vacanţele în străinatate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi şi aşa mai departe.
  • Şi tipa de lângă ea, cine e?
  • Amanta lui Fane.
  • A noastră-i mai frumoasă…

