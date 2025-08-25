Bancul zilei

La psihiatru:
- Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată?
- La început am făcut cerul şi pământul… După aceea am început să am probleme…
Un cuplu ia cina într-un restaurant de lux.
- Cine e fufa aia care se holbează la tine?
- E amanta mea!
- Divorţez! Plec la mama!
- Bine, dar să ştii că după divorţ se vor termina vacanţele în străinatate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi şi aşa mai departe.
- Şi tipa de lângă ea, cine e?
- Amanta lui Fane.
- A noastră-i mai frumoasă…