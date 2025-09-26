Specialiștii în turism propun o taxă pe acces pe Transfăgărășan din cauza aglomerației

15.6 C
De Magda Dragu
Specialiștii în turism atrag atenția că traficul intens și lipsa unei organizări clare creează probleme majore pe Transfăgărășan, motiv pentru care propun introducerea unei taxe de acces

Banii strânși ar putea fi folosiți la amenajarea unor parcări noi, care ar ajuta la fluidizarea traficului. Un model asemănător există în Italia, unde vizitatorii plătesc o taxă de cinci euro, potrivit digi24.ro.

În perioada anului în care circulația este deschisă, șoseaua atrage foarte mulți turiști, iar de cele mai multe ori traficul este îngreunat. Se produc blocaje din cauza mașinilor care parchează pe marginea drumului sau în parcările introvizate. De aceea, specialiștii propun o dezbatere pentru introducerea unei taxe de acces, la fel ca în alte locații similare din Europa.

Fondurile obținute ar putea fi folosite pentru amenajarea unor parcări moderne

Fondurile obținute ar putea fi folosite pentru amenajarea unor parcări moderne, pentru selectarea comercianților de pe Transfăgărășan, dar și pentru organizarea unor activități care să pună în valoare tradițiile locale.

