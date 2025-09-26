19 C
De Magda Dragu
Un camion a luat foc pe A2. Traficul, deviat

Un camion încărcat cu granule de plastic a luat foc, vineri după-amiază, pe autostrada A2 , în apropiere de Murfatlar. Traficul rutier pe autostrada A2 este deviat. Din cauza incendiului, circulaţia este afectată pe ambele sensuri.

”Astăzi, 26 septembrie a.c., la ora 13:10, am fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un camion a luat foc pe Autostrada A2, la kilometrul 198-199, în apropierea localităţii Murfatlar, pe sensul de mers către Bucureşti. Din cauza incendiului, circulaţia este afectată pe ambele sensuri de deplasare”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa., confoorm news.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că pe A2, la km 199, sensul spre Bucureşti, a izbucnit un incendiu la un TIR încărcat cu granule de plastic. Acolo s-au deplasat trei maşini de stingere şi un echipaj SMURD.

Poliţiştii au decis devierea circulaţiei, astfel: pe sensul de mers spre Bucureşti, prin nodul rutier Medgidia, şi pe sensul de mers spre Constanţa, traficul este deviat de la kilometrul 212. 

