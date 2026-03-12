Femeia acuzată că a tras asupra casei Rihannei, în fața instanței. Se confruntă cu 14 capete de acuzare

Femeia acuzată că ar fi tras cu arma asupra locuinței cântăreței Rihanna a apărut pentru prima dată în instanță. Potrivit procurorilor din Comitatul Los Angeles, suspecta se confruntă cu un total de 14 capete de acuzare, inclusiv tentativă de omor.

Suspecta, Ivanna Ortiz, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată după ce ar fi tras cu o armă semiautomată asupra locuinței artistei din Los Angeles.

Incidentul a avut loc la locuința artistei

Potrivit autorităților, focurile de armă au lovit poarta exterioară a proprietății, însă nu au afectat casa propriu-zisă. Deși în locuință se aflau persoane în momentul incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Poliția din Departamentul de Poliție din Los Angeles a precizat că împușcăturile au avut loc duminică, în jurul orei 13:20.

14 capete de acuzare

Procurorii spun că femeia este acuzată de:

tentativă de omor

10 capete de acuzare pentru agresiune cu armă semiautomată

3 capete de acuzare pentru împușcare asupra unei locuințe sau rulote locuite

Suspecta, originară din Orlando, este reținută pe o cauțiune de 1,8 milioane de dolari.

Următoarea audiere în instanță este programată pentru 25 martie.

Dacă va fi găsită vinovată pentru toate acuzațiile, femeia riscă închisoare pe viață, potrivit procurorilor.

Mesajul procurorilor

Procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan J. Hochman, a condamnat incidentul și a subliniat gravitatea faptelor.

„Deschiderea focului într-un cartier populat este extrem de periculoasă și pune vieți în pericol. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar astfel de acte de violență nu vor fi tolerate”, a declarat acesta.

Suspecta a fost arestată la scurt timp

Potrivit autorităților, Ivanna Ortiz a fost reținută la scurt timp după incident în cartierul Sherman Oaks, din Valea San Fernando.

Biroul Apărătorului Public din comitatul Los Angeles a fost desemnat să o reprezinte în instanță, potrivit CNN.

Context

Rihanna, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din lume, locuiește în California alături de partenerul său, rapperul A$AP Rocky.

Artista a devenit recent mamă pentru a treia oară și a declarat în ultimul an că lucrează la mult așteptatul său nou album, primul după Anti.

