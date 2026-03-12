Trei frați arestați în Norvegia după explozia de la ambasada SUA din Oslo

Autoritățile din Norvegia au anunțat arestarea a trei frați suspectați de implicare într-un atentat cu bombă produs în fața ambasadei Statelor Unite din Oslo. Explozia, care a avut loc în weekend, a provocat pagube minore, însă nu s-au înregistrat victime.

Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii analizează mai multe ipoteze, inclusiv posibile legături cu Iranul, potrivit France 24.

Explozia a avut loc în fața secției consulare

Potrivit poliției, detonarea dispozitivului a avut loc duminică, în jurul orei 01:00, la intrarea în secția consulară a Ambasada Statelor Unite din Oslo.

Procurorul de poliție Christian Hatlo a declarat într-o conferință de presă că trei frați, cetățeni norvegieni de origine irakiană, au fost reținuți la Oslo în jurul orei 15:30.

„Încă lucrăm pe baza mai multor ipoteze. Una dintre ele este dacă este vorba de un ordin din partea unei entități guvernamentale”, a afirmat Hatlo.

Suspecții au aproximativ 20 de ani

Autoritățile cred că unul dintre frați ar fi plasat dispozitivul exploziv, iar ceilalți doi ar fi fost complici.

Suspecții, aflați în jurul vârstei de 20 de ani, nu erau cunoscuți anterior de poliție. Ancheta urmărește acum să stabilească exact rolul fiecăruia în incident.

Procurorul a precizat că nu este exclusă nici posibilitatea ca aceștia să fi acționat în colaborare cu rețele criminale sau să fi fost influențați de factori externi.

Ipoteza unei implicări indirecte a Iranului

În raportul anual privind amenințările la adresa securității naționale, serviciul de securitate norvegian Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene (PST) a avertizat că Iran ar putea folosi „actori indirecti”, inclusiv rețele criminale, pentru a desfășura operațiuni în străinătate.

Totuși, ambasadorul Iranului la Oslo, Alireza Jahangiri, a respins orice implicare a țării sale în incident.

„Este inacceptabil că suntem identificați”, a declarat acesta pentru publicația norvegiană VG.

Imagini de pe camerele de supraveghere

După explozie, poliția a publicat imagini de pe camerele de supraveghere în care apare un suspect îmbrăcat în haine închise la culoare, cu glugă și rucsac.

În aceeași perioadă, pe pagina Google Maps a ambasadei a fost încărcat un videoclip care îl prezenta pe fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei.

Clipul, șters ulterior, era însoțit de un mesaj în limba persană: „Dumnezeu este mare. Suntem victorioși”.

Autoritățile norvegiene investighează și acest incident pentru a stabili dacă are legătură cu atentatul.

Context tensionat la nivel internațional

Incidentul are loc într-un context geopolitic tensionat, în care mai multe ambasade americane din diferite regiuni ale lumii au fost plasate în alertă sporită, pe fondul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Autoritățile din Norvegia continuă investigațiile pentru a stabili dacă atacul de la Oslo a fost un act izolat sau face parte dintr-o acțiune mai amplă.

