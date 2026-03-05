Oscar 2026: curse deschise și favoriți surpriză înainte de gala Academiei

Cu doar câteva zile înainte de ceremonia Premiilor Oscar, competiția este mai imprevizibilă ca niciodată, iar marile trofee ar putea merge în mai multe direcții.

Premiile Oscar se apropie, iar sezonul trofeelor de la Hollywood intră în linie dreaptă. După Globurile de Aur, Critics Choice, BAFTA și premiile Screen Actors Guild, multe dintre categoriile importante rămân deschise, ceea ce face ca ediția din acest an să fie una dintre cele mai imprevizibile din ultimii ani.

Criticii și analiștii industriei vorbesc despre o competiție extrem de strânsă, în care unele filme și actori au prins avânt abia în ultimele săptămâni.

Lupta pentru cel mai bun film

În cursa pentru cel mai bun film, două producții domină discuțiile: „One Battle After Another” și „Sinners”, potrivit CNN.

Regina Hall în „O bătălie după alta” “One (Battle After Another”)

Primul, regizat de Paul Thomas Anderson, a avut un start puternic în sezonul premiilor, câștigând trofee importante la Globurile de Aur, Critics Choice și BAFTA.

În schimb, filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a câștigat teren recent, mai ales după victoria la premiul pentru cea mai bună distribuție acordat de Screen Actors Guild.

Deși în competiție se află zece filme – printre care „Sentimental Value”, „Marty Supreme”, „Hamnet” și „Bugonia” – specialiștii spun că lupta finală ar putea fi între aceste două producții.

Favorită clară la cea mai bună actriță

La categoria cea mai bună actriță, favorita pare a fi Jessie Buckley, pentru rolul din „Hamnet”, regizat de Chloé Zhao.

Paul Mescal, Jessie Buckley și Bodhi Rae Breathnach în filmul „Hamnet” al regizorului Chloé Zhao

Actrița interpretează o mamă îndurerată, soția lui William Shakespeare, rol jucat de Paul Mescal, iar performanța ei a fost apreciată de critici și de industrie.

Buckley, nominalizată anterior la Oscar pentru „The Lost Daughter”, și-a consolidat șansele după discursul emoționant susținut la premiile Screen Actors Guild.

Totuși, în competiție se află și alte nume importante, precum Rose Byrne, premiată la Globurile de Aur pentru „If I Had Legs I’d Kick You”, și actrița norvegiană Renate Reinsve, apreciată pentru rolul din „Sentimental Value”.

Cea mai imprevizibilă cursă: cel mai bun actor

Categoria cel mai bun actor este una dintre cele mai greu de prezis.

La începutul sezonului, Timothée Chalamet părea favorit, după ce a câștigat Globul de Aur și premiul Critics Choice.

Totuși, rezultatele recente au schimbat dinamica: Michael B. Jordan a câștigat premiul Screen Actors Guild pentru rolurile gemene din „Sinners”, ceea ce i-ar putea oferi un avantaj.

Un alt nume important este Wagner Moura, apreciat pentru interpretarea din filmul brazilian „Agentul secret”, care i-a adus premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes și un Glob de Aur.

Competiție strânsă la rolurile secundare

Și categoriile pentru actori în rol secundar rămân deschise.

La cea mai bună actriță în rol secundar, se remarcă Amy Madigan pentru rolul vrăjitoarei din horror-ul „Weapons” și Wunmi Mosaku, apreciată pentru interpretarea din „Sinners”.

În mod interesant, două filme horror sunt în centrul atenției la această categorie, deși genul este rar premiat de Academia Americană de Film.

La cel mai bun actor în rol secundar, competiția include nume consacrate precum Sean Penn și Benicio Del Toro, dar și actori aflați la prima nominalizare, precum Stellan Skarsgård și Delroy Lindo.

Printre surprize se numără și Jacob Elordi, nominalizat pentru interpretarea creaturii din „Frankenstein”, film regizat de Guillermo del Toro.

O gală cu multe surprize posibile

În ultimii ani, Academia a extins lista nominalizărilor la zece filme pentru cel mai bun film, ceea ce a făcut ca lupta pentru trofeul suprem să fie și mai intensă.

În acest context, specialiștii spun că Oscarurile din acest an ar putea aduce mai multe surprize, iar rezultatele finale vor depinde de ultimele voturi ale membrilor Academiei.

