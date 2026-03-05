Acțiuni ale polițiștilor doljeni în școli din Segarcea și Filiași pentru prevenirea delincvenței juvenile

În perioada 4–5 martie, polițiștii doljeni au desfășurat acțiuni în sistem integrat în mai multe unități de învățământ preuniversitar din orașele Segarcea și Filiași, în cadrul unor activități de prevenire dedicate elevilor.

Activitățile au avut ca scop prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a traficului și consumului de droguri, dar și a altor forme de infracționalitate care pot apărea în mediul școlar.

În cadrul întâlnirilor cu elevii, polițiștii au abordat teme legate de prevenirea infracțiunilor comise cu violență, precum și de creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și consecințelor asociate traficului și consumului de substanțe psihoactive.

De asemenea, discuțiile au vizat comportamentele de risc din școli, precum bullying-ul și absenteismul, elevii fiind informați despre efectele acestor fenomene și despre modalitățile prin care pot fi prevenite.

Polițiștii au verificat și societățile comerciale din apropierea unităților de învățământ, pentru a preveni eventuale situații care ar putea afecta siguranța elevilor.

Reprezentanții poliției au anunțat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu:

jandarmi,

cadre didactice,

elevi, pentru menținerea unui mediu școlar sigur și responsabil.

