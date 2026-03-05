18.4 C
(VIDEO) Mehedinți: Mașină de 127.000 de lei, căutată de autoritățile din Germania, descoperită la frontieră

Mariana BUTNARIU
Polițiștii de frontieră din Mehedinți au depistat autoturismul la PTF Porțile de Fier I, la volan fiind un cetățean sârb de 46 de ani.

Polițiștii de frontieră mehedințeni au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 127.000 de lei, căutat de autoritățile din Germania. Mașina a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 martie, în jurul orei 23:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, din județul Mehedinți. Pentru efectuarea formalităților de frontieră s-a prezentat un cetățean sârb, de 46 de ani, aflat la volanul autoturismului.

Autoturismul era semnalat de autoritățile din Germania, fiind căutat pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală.

Mijlocul de transport, estimat la aproximativ 127.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin.

Polițiștii continuă cercetările, urmând ca la finalizarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

