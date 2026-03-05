Acțiune amplă a polițiștilor vâlceni pe DN7 și în județ

Pe 4 martie, în intervalele orare 9.00-12.00 și 17.00-19.00, polițiștii vâlceni au desfășurat o acțiune în sistem integrat, în principal pe DN7 (E81), dar și pe alte artere rutiere din județ.

Scopul acțiunii:

creșterea vizibilității forțelor de ordine,

prevenirea și combaterea migrației ilegale,

combaterea contrabandei cu produse din tutun,

depistarea faptelor privind consumul, deținerea sau traficul de droguri,

reducerea riscului rutier și prevenirea faptelor antisociale.

În cadrul acțiunii au fost instituite 53 de puncte de control, la care au participat polițiști din mai multe structuri, alături de:

🔹 Registrul Auto Român,

🔹 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

🔹 Autoritatea Vamală Română,

🔹 Biroul pentru Imigrări Vâlcea,

🔹 jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Rezultatele acțiunii:

peste 350 de autovehicule controlate (21 înmatriculate în alte state),

aproximativ 400 de persoane legitimate,

117 testări pentru alcool,

4 testări pentru substanțe psihoactive.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 314 sancțiuni contravenționale, dintre care:

297 pentru încălcarea legislației rutiere,

17 pentru alte acte normative.

În domeniul transporturilor:

11 sancțiuni pentru transportul de marfă,

4 sancțiuni pentru transportul de persoane.

Ca măsuri complementare:

🪪 7 permise de conducere reținute

• 3 pentru depășirea vitezei legale

• 2 pentru depășiri neregulamentare

• 2 pentru alte abateri rutiere

21 certificate de înmatriculare reținute

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de aproximativ 55.000 de lei.

⚠️ Dosar penal la Băile Govora

În jurul orei 17:15, polițiștii au oprit un autoturism care circula din direcția Horezu – Râmnicu Vâlcea. În urma verificărilor s-a stabilit că șoferul conducea având dovada înlocuitoare a permisului de conducere expirată.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără drept de a conduce, cercetările fiind continuate de polițiști.

Totodată, au fost desfășurate 4 activități preventive de educație rutieră, în cadrul cărora participanții la trafic au primit materiale informative și recomandări pentru circulația în siguranță.

Recomandările polițiștilor:

respectați limitele legale de viteză,

nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive,

adoptați o conduită preventivă în trafic

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județul Vâlcea.

