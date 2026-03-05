Vâlcea: Seniorii din Mateești, informați despre fraudele online!

Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității Vâlcea au desfășurat o activitate informativ-preventivă în comuna Mateești, în cadrul campaniei naționale „HI Digital”, dedicată prevenirii fraudelor online în rândul seniorilor.

Aproximativ 50 de seniori au participat la întâlnire și au aflat informații importante despre:

fraude prin apeluri telefonice,

mesaje false primite prin SMS sau aplicații de mesagerie,

tentative de phishing,

investiții fictive promovate online,

furtul de date personale sau bancare.

Polițiștii le-au oferit participanților sfaturi practice pentru a evita astfel de situații și i-au încurajat:

să verifice informațiile primite,

să nu ofere date personale sau bancare necunoscuților,

să discute cu membrii familiei înainte de a face plăți sau tranzacții online.

De asemenea, aparținătorii au fost îndemnați să vorbească des cu persoanele vârstnice despre riscurile din mediul digital și să le sprijine în utilizarea în siguranță a tehnologiei.

Activitățile din cadrul campaniei „HI Digital” vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței digitale în comunitate.

