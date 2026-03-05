Gorj: Minor, sub control judiciar după ce a furat din casa unei bătrâne. Bunurile au fost găsite cu ajutorul câinelui de urmă Gica

Un minor de 15 ani, din comuna Telești, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de furt calificat. El ar fi pătruns în locuința unei femei de 75 de ani de unde a furat mai multe bunuri.

Potrivit IPJ Gorj, tânărul a fost prezentat la data de 4 martie procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care au dispus măsura controlului judiciar.

1 de 4

Anterior, în 3 martie, minorul fusese reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Ar fi intrat în curtea victimei după ce a escaladat gardul

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că adolescentul ar fi comis fapta în noaptea de 2 spre 3 martie, în jurul orei 00:00.

Acesta ar fi pătruns în locuința unei femei de 75 de ani din comuna Bălești, după ce ar fi escaladat gardul proprietății.

Din locuință ar fi sustras:

două televizoare,

un laptop,

o borsetă.

Câinele de urmă Gica a ajutat la recuperarea bunurilor

În urma activităților specifice desfășurate de polițiști, bunurile furate au fost identificate și recuperate, cu ajutorul câinelui de urmă Gica.

Toate obiectele sustrase au fost restituite proprietarei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a minorului și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Citește și: (VIDEO) Tânăr din Craiova, reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict spontan