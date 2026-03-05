18.4 C
(VIDEO) Tânăr din Craiova, reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict spontan

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un tânăr de 22 de ani din Craiova a fost reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict spontan.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 4 martie, în jurul orei 10:50.

Polițiștii din cadrul Secția 2 Craiova au fost sesizați prin apel la Serviciul de Urgență 112, de către o persoană care a anunțat că prietenul său ar fi fost rănit cu un obiect tăietor-înțepător.

Conflict spontan între doi tineri

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, apelantul a fost identificat chiar în persoana agresorului.

În timp ce se aflau într-un imobil din Craiova, unde locuiau împreună, între cei doi tineri de 22 de ani ar fi izbucnit un conflict spontan.

În timpul altercației, unul dintre ei l-ar fi lovit pe celălalt cu un obiect tăietor-înțepător în zona fesei, provocându-i leziuni.

Victima a ajuns la spital

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit autorităților, tânărul era conștient și cooperant în momentul transportului.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe, iar suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Ulterior, în baza probatoriului administrat și sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de astăzi, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

