Șoc în ziua nunții! Mireasă stropită cu vopsea neagră de propria cumnată

O nuntă de vis s-a transformat într-un coșmar chiar pentru mireasă! Aceasta a fost stropită cu vopsea neagră, în ziua ceremoniei, chiar de propria cumnată. Femeia și-a găsit puterea să meargă mai departe și să spună „da”, însă rana emoțională rămâne adâncă, iar cazul a ajuns în instanță, scrie observatornews.ro.

Gemma Monk a declarat că a fost victima unui atac „răzbunător” pus la cale de cumnata sa, Antonia Eastwood. Totul s-a întâmplat sub privirile șocate ale invitaților care se adunaseră să o vadă căsătorindu-se cu actualul soț, Ken. Antonia Eastwood, soția fratelui mai mare al Gemmei, Ashley, a fugit de la Oficiul de Stare Civilă Oakwood House din Maidstone, lăsând-o pe mireasă în lacrimi, acoperită de vopsea.

Cumnata şi fratele miresei nu fuseseră invitaţi la nuntă

În mod remarcabil, Gemma, în vârstă de 35 de ani, s-a adunat. A încercat să se curețe de vopsea într-o cabină de schimb și a îmbrăcat o rochie de rezervă înainte de a merge mai departe cu ceremonia alături de partenerul ei, cu care este împreună de peste 20 de ani. Totuși, publicația The Mirror dezvăluie că, după incident, fratele ei Ashley a spus că a rupt orice legătură cu sora sa. Acesta a declarat: „Nu mai vrem să avem nimic de-a face cu ea”.

„Este una la un milion”

Invitații de la nuntă au admirat-o pentru puterea ei de a continua ceremonia. „Era atât de hotărâtă să aibă ziua ei. Este foarte puternică. Când a mers la altar alături de tatăl ei, a reușit în mod incredibil să își păstreze calmul. Toată lumea a început să o aplaude. Se vedeau lacrimile în ochii ei. Este una la un milion”, a povestit un invitat.

„Am așteptat atât de mult acea zi. Nimic nu avea să mă oprească. Ea era hotărâtă să nu aibă loc nunta. Nu m-am gândit de două ori, aș fi mers la altar și în lenjerie. Chiar și cu vopsea pe față, dacă era nevoie”, a spus Gemma.

Atacatoarea nu fusese invitată la nuntă

Gemma a vorbit public după ce Antonia Eastwood, în vârstă de 49 de ani, care locuiește acum în Manchester, a fost condamnată la Tribunalul Crown din Maidstone. Aceasta a recunoscut două capete de acuzare pentru atac. Instanța a aflat că pagubele și pierderile de venit ale locației au depășit 5.000 de lire.

Nici Antonia, nici soțul ei Ashley nu fuseseră invitați la nuntă, din cauza unui conflict puternic izbucnit cu un an înainte, la propria lor nuntă. Gemma susține că atunci a fost acuzată pe nedrept că ar fi încercat să îi strice nunta cumnatei sale. Relațiile dintre cele două cupluri s-au deteriorat complet, deși Ken fusese cândva cel mai bun prieten al lui Ashley și chiar l-a prezentat surorii sale când aceasta avea doar 14 ani.

Fratele miresei chiar și-a dorit să o pedepsească

Ashley a recunoscut că au existat „neînțelegeri” în familie înainte de nuntă, dar nu a dorit să le facă publice: „Este mai mult de atât. Dar a fost pedepsită deja, a suferit suficient. Vrem să lăsăm totul în urmă”.

Ceremonia a avut loc, în cele din urmă, pe 24 mai 2024, la două ore după atacul cu vopsea, la conacul victorian care a fost închis temporar pentru curățenie. După incident, Gemma, care lucrează în domeniul sănătății mintale, a spus că s-a confruntat cu depresie și nu a mai putut reveni la muncă. Cuplul a renunțat și la luna de miere planificată în Maldive, deoarece ea „nu era în stare de nimic”.

