Remedii naturale pentru criza de fiere

Criza de fiere este, cel mai des, un episod de colică biliară: o durere intensă apărută când bila nu mai circulă normal din cauza unei probleme la nivelul vezicii biliare sau al căilor biliare, cel mai frecvent prin litiază biliară (pietre). Mai rar, simptomele pot apărea și în dischinezie biliară (o funcție anormală a vezicii biliare fără pietre vizibile).

Criza de fiere nu este un diagnostic în sine, ci un mod popular de a descrie o durere bruscă, intensă, în zona de sus a abdomenului, asociată cu bila și cu vezica biliara. Vezica biliară este un mic „rezervor” sub ficat, care stochează bila și o eliberează după masă, mai ales când mâncăm grăsimi. Bila ajută digestia grăsimilor. Problema apare când vezica biliara nu se golește cum trebuie sau când ceva blochează temporar drumul bilei, potrivit doc.ro.

În multe cazuri, criza de fiere este declanșată după o masă mai bogată în grăsimi, pentru că atunci vezica biliară se contractă mai puternic. Dacă există un obstacol, presiunea crește și apare durerea tipică de colică biliară.

În timpul unei colici biliare, bila rămâne „în așteptare” pentru că, de obicei, un calcul (o piatră) obturează temporar un canal. Nu e nevoie ca blocajul să fie permanent ca să doară: chiar și o obstrucție intermitentă poate provoca un episod tipic de criza de fiere. Durerea e adesea constantă (nu „înțepături”), poate iradia spre spate sau umărul drept și se poate asocia cu greață sau vărsături. Dacă piatra se mobilizează și se eliberează canalul, durerea scade.

O criza de fiere tipică are un tipar destul de recognoscibil, dar poate fi confundată cu gastrită, reflux, pancreatită sau chiar probleme cardiace (mai ales la unele persoane). Tocmai de aceea, dacă durerea e puternică, nou apărută sau diferită de ce ai mai avut, evaluarea medicală este cea mai sigură.

Colica biliară apare frecvent ca o durere intensă în partea dreaptă sus a abdomenului (sau în „capul pieptului”), care poate dura de la zeci de minute la câteva ore. De multe ori apare după mese grase, prăjeli, sosuri grele sau porții mari, pentru că vezica biliara e stimulată să se contracte. Greața, vărsăturile și balonarea pot însoți episodul. Unele persoane descriu un disconfort care „se mută” spre spate sau spre umărul drept. În litiază biliară, episoadele pot reveni dacă factorul declanșator rămâne.

Există situații în care „criza de fiere” nu mai e doar o colică trecătoare, ci poate semnala o complicație serioasă. Solicită ajutor medical urgent dacă apare febră, frisoane, îngălbenirea pielii sau a ochilor (icter), urină foarte închisă la culoare, scaune decolorate, durere care persistă și nu cedează, vărsături repetate cu deshidratare, confuzie sau stare generală foarte proastă. Aceste semne pot indica inflamație/infecție a vezicii biliare, blocaj pe calea biliară sau afectarea pancreasului, situații care necesită tratament rapid, nu „remedii naturale”.

Când oamenii caută „remedii naturale pentru criza de fiere”, de obicei vor ceva care să calmeze durerea, să reducă greața și să prevină recurențele. E important să spunem direct: niciun remediu natural nu a demonstrat că „dizolvă” rapid pietrele în mod sigur, acasă, și unele suplimente pot chiar agrava o colică biliară. În schimb, există măsuri naturale rezonabile, cu risc mic, care pot fi utile ca sprijin, mai ales între episoade sau în forme ușoare.

Dacă ai o criza de fiere ușoară și ai mai avut episoade similare deja evaluate medical, unele măsuri simple pot ajuta la confort: repaus, hidratare în înghițituri mici dacă ai greață și evitarea alimentelor până se liniștește episodul. Un prosop cald sau o sticlă cu apă caldă aplicată pe abdomen poate relaxa musculatura și poate reduce senzația de spasm la unele persoane, fără a „trata cauza”.

După ce durerea scade, multe persoane tolerează mai bine mese mici, cu conținut redus de grăsimi pentru câteva zile, deoarece grăsimile stimulează contracția vezicii biliare și pot reaprinde colica biliară.

La capitolul plante și ceaiuri, fii prudent. Unele plante considerate coleretice/colagoge (care stimulează fluxul biliar) pot teoretic accentua durerea dacă există litiază biliară și un calcul se blochează. De exemplu, suplimentele concentrate de curcumin/turmeric sunt descrise ca putând stimula contracția vezicii biliare; la persoane cu pietre sau probleme biliare, asta poate fi neplăcut sau chiar riscant, deci nu le folosi ca tratament pentru criza de fiere fără acord medical.

La fel, uleiul de mentă, deși are efecte antispastice în alte contexte digestive, este menționat ca fiind contraindicat în unele afecțiuni hepato-biliare, inclusiv în prezența pietrelor sau a obstrucției biliare. Concluzia practică: în criza de fiere, evită suplimentele „puternice” care promit detoxifiere biliară sau „dizolvare” de pietre.