Ministrul educației a explicat când se deblochează programul „Masă sănătoasă”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat într-o declarație că cele aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru Programul Național „Masă sănătoasă” în școli vor ajunge către autoritățile locale până la finalul acestei luni. Dimian a vorbit și despre situația celor 104 școli care, din cauza grevei anumitor profesori, nu au participat la simularea Evaluării Naționale (EN).

Ministrul Mihai Dimian a declarat pentru HotNews că Ministerul de Finanțe urmează să trimită banii spre autoritățile locale până la finalul lunii aprilie.

„Programul există, e chiar suplimentat, în sensul că de la 15 lei s-a făcut 16,3 masa și numărul de beneficiari a crescut. În principiu, sunt 1,5 miliarde de lei, din ce îmi aduc aminte. Deci banii există, dar, într-adevăr, în localități se așteaptă atribuirea acestui buget și a listei cu toate școlile. Din acest punct de vedere este o întârziere, dar este generală, nu doar în cazul acestui program”, a declarat, vineri Mihai Dimian., conform hotnews.ro.

Programul a crescut ca valoare

El a explicat că sumele merg direct spre primării, care gestionează mai departe banii pentru program: „Până la finalul lunii trebuie să ajungă banii”, a spus ministrul Educației.

„Ce e important este că programul a crescut ca valoare, și pentru că a crescut valoarea mesei, și pentru că a crescut numărul de utilizatori în acest an”, a punctat el.

