Nicuşor Dan, prin videoconferinţă la reuniunea privind Iniţiativa pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, vineri, în format videoconferinţă, la reuniunea privind Iniţiativa Internaţională pentru Libertatea de Navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, la invitaţia Preşedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, şi a Prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Keir Starmer. El a afirmat că accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune şi pe asigurarea redeschiderii şi securizării pe termen lung a rutelor maritime.

”Am discutat despre cooperarea în domeniul securităţii, lanţurile de aprovizionare critice şi sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigaţie în strâmtoare şi de a atenua impactul economic”, spune şeful statului, conform news.ro

Nicuşor Dan mai declară că ”accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune şi pe asigurarea redeschiderii şi securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfăşurare pentru consolidarea păcii”.

Iranul a anunţat vineri redeschiderea ”completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului, relatează AFP.

”Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului”, anunţă vineri pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

