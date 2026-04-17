Măsuri de ordine și siguranță publică la meciul Universitatea Craiova – FC Rapid București

Efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova vor asigura, duminică, 19 aprilie, măsurile de ordine și siguranță publică la meciul de fotbal, dintre echipele Universitatea Craiova – FC Rapid București, care se va disputa pe Stadionul “Ion Oblemenco” din municipiul Craiova, începând cu ora 21:00.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor la și de la stadion, precum și pe timpul desfășurării meciului de fotbal, aflându-se în imediata apropiere a arenei sportive.

Pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului sportiv, adresăm spectatorilor următoarele recomandări:

să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților de acces, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arena sportivă;

să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă;

părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii.

Încercarea persoanelor aflate sub interdicția participării la meciurile de fotbal de a intra în incinta arenei sportive, constituie infracțiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, intrarea în stadion, paza vestiarelor și protecția arbitrilor, îndrumarea și supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenți ai societății de pază și protecție, contractată de organizator.

Recomandări pentru suporteri

„Pentru a evita producerea unor incidente, recomandăm suporterilor să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă, să nu se implice în acte care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice, delimitându-se de orice formă de agresivitate verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente, cu mențiunea că orice încălcare a prevederilor legale în vigoare va fi sancționată cu fermitate de către forțele de ordine“, informează Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova.

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă.

De asemenea, este interzisă afișarea de inscripții care incită la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violenţă.

