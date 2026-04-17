Prădător sexual la catedră, la liceul din Scornicești?

Un nou caz înfiorător de pedofilie iese la iveală în rândul profesorilor. De această dată, în orașul Scornicești, din județul Olt, unde un profesor de matematică este acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră, care i-a fost elevă. Se pare că în loc să o înevețe pe fată calcule și teoreme la meditație, profesorul a trecut la arta sexuală.

Un bucureștean, a cărui pagină de pe rețelele sociale se numește Justițiarul de Berceni, și care își dedică timpul pentru a găsi pedofili și a-i da pe mâna poliției, demască un nou pedofil pe care l-a descoperit printre profesorii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” din orașul Scornicești.

Dialog halucinant despre eleva cu care a întreținut relații sexuale

Justițiarul de Berceni ar fi aflat despre faptele de pedofilie ale profesorului de la o altă fată care l-a făcut să creadă pe bărbat că și-ar dori o relație sexuală cu el. Aceasta a început să vorbească cu el pe rețelele sociale, iar profesorul a fost mai mult decât încântat de o posibilă relație cu tânăra. Din conversațiile celor doi reiese faptul că profesorul își dorea cu ardoare o relație amoroasă cu tânăra din spatele contului de socializare. În timpul dialogului cu aceasta, profesorul de matematică a dat detalii absolut halucinante despre modul în care s-a consumat relația dintre el și eleva sa.

Acesta a povestit cu lux de amănunte cum a întreținut relații sexuale cu fata, care venea la el acasă pentru meditație. Apoi, relația a mers mai departe, iar cei doi își petreceau momentele intime chiar și la un hotel din Craiova. Profesorul îi dădea anumite sume de bani, pentru haine sau acid hialuronic în buze, și abuza de eleva care era minoră. Mai mult decât atât, au mers împreună și la Târgul de Crăciun din Craiova, unde s-au și fotografiat. Relația dintre cei doi ar fi încetat, potrivit spuselor profesorului, când părinții fetei ar fi intrat la bănuieli. În liceu, colegii profesorului deja aveau suspiciuni cu privire la bărbat și eleva sa. Toate aceste informații reies din discuțiile pe care profesorul le-a purtat cu tânăra mai sus menționată.

Plângere la poliție, dar și la Inspectoratul Școlar Județean Olt

Luna trecută, după ce a adunat toate informațiile necesare, Justițiarul susține că făcut o sesizare către Inpectoratul Școlar Județean Olt, iar astăzi a depus plângere și la Poliția Orașului Scornicești. Cel mai probabil, în zilele următoare, oamenii legii vor face cercetări și vor afla mai multe informații legate de activitățile sexuale ale profesorului.

Menționăm că în acest articol vom insera doar o parte din conversații, întrucât conținutul acestora abundă de obscenități ce nu pot fi făcute publice.

Regăsiți în galeria foto câteva capturi din conversația profesorului cu o altă tânără cu care își dorea o relație și căreia i-a povestit totul despre relația cu eleva sa.

