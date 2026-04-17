Șofer amendat după ce a fost prins când transporta şapte copii în bena unei furgonete

Polițiștii din județul Alba au amendat un șofer care a fost fotografiat în timp ce transporta șapte copii în bena unui autovehicul, existând în orice moment riscul ca acești pasageri să cadă pe asfalt. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au apărut în mediul online.

În fotografiile postate pe rețelele de socializare se vede un autovehicul cu benă deschisă, în care șapte copii stau înghesuiți.

”Găsiți acest incompetent! Mai și ambala mașina la semafor”, a scris persoana care a publicat imaginile. Inspectoratul de Poliție Județean Alba s-a autosesizat, l-a identificat și l-a sancționat pe șofer, conform ziare.com.

”La data de 17 aprilie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt. În urma activităților desfășurate, a fost identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Acesta a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 810 lei”, au transmis oficialii Poliției județene Alba.

Citeşte şi: Ministrul educației a explicat când se deblochează programul „Masă sănătoasă”





