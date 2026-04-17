Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că relaxează accesul în Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a reacționat imediat pe Truth Social după ce Iranul a decis să ridice restricțiile maritime, confirmând că eforturile diplomatice pentru pacea din Liban au deblocat și cel mai important punct strategic al lumii.

Președintele american a salutat vestea care relaxează instant piețele globale de energie. Mesajul lui vine ca o confirmare a succesului armistițiului negociat recent.

„Iranul tocmai a anunțat că Strâmtoarea este complet deschisă și pregătită pentru pasaj complet. VĂ MULȚUMESC!”, a postat Donald Trump.

După doar câteva minute, Trump a revenit cu un nou mesaj pe rețeaua socială: „Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere completă, dar blocada navală va rămâne în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până când tranzacția noastră cu Iranul va fi 100% finalizată. Acest proces ar trebui să se desfășoare foarte rapid, în sensul că majoritatea punctelor sunt deja negociate. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”

Decizia vine la pachet cu armistițiul Israel-Liban

Decizia vine la pachet cu armistițiul Israel-Liban, care a intrat deja în vigoare. Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a fost cel care a dat semnalul, explicând că, atâta timp cât armele tac, navele comerciale au cale liberă.

Araghchi a subliniat că „pasajul pentru toate navele comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarat complet deschis”, cu condiția ca vapoarele să respecte rutele sigure stabilite de autoritățile lor maritime

Practic, acordul de încetare a focului obținut de Trump a funcționat ca o cheie pentru comerțul mondial, eliminând riscul unor blocaje majore în transportul de petrol.

