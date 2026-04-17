Iranul anunță că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” pentru navele comerciale

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a anunțat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului”, în conformitate cu încetarea focului din Liban, potrivit SkyNews și Reuters.

Seyed Abbas Araqchi a scris într-o postare pe platforma X că măsura va permite tranzitul „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistițiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis șeful diplomației iraniene.

Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă pentru statele care cooperează cu armata sa. Nu este clar dacă blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare după această decizie.

Declarația lui Araqchi vine în contextul în care Keir Starmer și Emmanuel Macron vor co-prezida o reuniune virtuală la care sunt așteptați aproximativ 40 de lideri. Grupul urmează să discute redeschiderea strâmtorii.

