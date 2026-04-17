Bolojan: PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, dacă se generează o criză politică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis vineri că PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, dacă se generează o criză politică și va trebui să-și reconfirme o decizie.

Șeful Executivului a fost întrebat la Radio România Actualități dacă se bazează în totalitate pe sprijinul colegilor din PNL și dacă vor exista ‘aripi’ liberale care să dorească în continuare colaborarea cu PSD în actualul context politic, în care social-democrații au votat ieșirea de la guvernare în cazul în care premierul nu-și va da demisia din funcție.

„Partidul Național Liberal a avut o ședință pe această temă, în condițiile în care PSD a făcut anunțul legat de acest vot și așa mai departe, practic, s-a poziționat. În momentul de față există o poziție a Partidului Național Liberal, din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD.

Până la o altă decizie care poate apărea – ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul – lucrurile sunt decise. Aceasta este decizia pe care PNL a luat-o și, în funcție de ce se va vota luni, probabil că luni seară, marți dimineață vom avea o reacție pe tema asta“, a declarat Ilie Bolojan, conform Agerpres..

Acesta a punctat că s-a ajuns într-o situație care cere o decizie din partea PNL.

„Am încercat să aplanăm lucrurile, știind sensibilitățile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situație în care inevitabil și PNL va trebui să-și reconfirme o decizie“, a afirmat Bolojan.

PNL va rămâne un partid relevant, care va susține valorile de modernizare ale României

În altă ordine de idei, el a spus că, atât timp cât va fi el președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susține valorile de modernizare ale României.

„Și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, respectă inițiativa privată, țin disciplină în finanțele publice, asigură ordinea în țară, să putem să progresăm în perioada următoare“, a arătat Bolojan.

