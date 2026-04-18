Presa iraniană: Strâmtoarea Ormuz se închide din nou

Presa de stat iraniană anunță că Strâmtoarea Ormuz se va închide din nou. Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație privind situația din Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a insistat ieri că SUA își vor menține blocada porturilor iraniene din Golful Persic, în ciuda faptului că Iranul a ridicat închiderea de facto a principalei rute de transport maritim, scrie Mediafax.

Principala rută de transport maritim va „reveni la starea anterioară”

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central al Hazrat Khatam al-Anbiya a declarat că principala rută de transport maritim va „reveni la starea anterioară” de control strict din cauza refuzului SUA de a ridica blocada. Într-o declarație, armata a declarat acum câteva minute că strâmtoarea „a revenit la starea sa anterioară”. Asta deoarece SUA au refuzat să ridice blocada maritimă asupra porturilor iraniene din Golf.



Închiderea vine după „primul trafic major” din ultimele șapte săptămâni

Iranul a anunțat că va ridica blocada din strâmtoarea Ormuz vineri. Acesta lucru s-a întâmplat după un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban a intrat în vigoare. Președintele Donald Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii. Însă, a spus că blocada americană de represalii asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „va rămâne în vigoare” până la ajungerea la un acord. Traficul pe calea navigabilă s-a intensificat pentru scurt timp în această dimineață. Reuters a descris activitatea din Ormuz drept „prima mișcare majoră de nave” de la începutul războiului.

