VIDEO E iarnă în toată regula pe Transalpina. Se deszăpezește intens între Rânca şi Obârşia Lotrului

E iarnă în toată regula pe Transalpina. Drumarii deszăpezesc în mod continuu pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Intervenţiile presupun degajarea carosabilului şi refacerea condiţiilor minime de siguranţă necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan.

Circulaţia rutieră rămâne închisă pe Transalpina

„DRDP Craiova depune eforturi pentru redeschiderea circulaţiei rutiere pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, în timp cât mai scurt. Reamintim participanţilor la trafic că circulaţia rutieră rămâne închisă până la luarea unei decizii de către comisia de specialitate, privind reluarea traficului în condiţii de siguranţă”, anunţă DRDP Craiova.

Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului şi refacerea condiţiilor minime de siguranţă necesare reluării traficului pe acest tronson de drum montan. „Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă. Facem apel către conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum. Există riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru”, au mai transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

Redeschiderea circulaţiei va fi realizată doar după finalizarea lucrărilor şi asigurarea siguranţei participanţilor la trafic.

