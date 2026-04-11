O tânără din București a intrat cu ATV-ul într-un copac, la Rânca

Un accident grav s-a produs ieri în zona montană Rânca, din județul Gorj, unde o tânără din București a fost rănită după ce ATV-ul pe care se afla a fost scăpat de sub control și s-a izbit violent de un copac.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați ieri, 10 aprilie, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident în zona Rânca.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că o femeie, de 28 de ani, din București, în timp ce conducea un ATV pe DN-67-ZTM Rânca-Novaci, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un arbore aflat pe partea dreaptă a drumului“, potrivit IPJ Gorj.

În urma coliziunii a rezultat rănirea femeii, care a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

