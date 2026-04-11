Iranul nu poate localiza și îndepărta toate minele pe care le-a amplasat în Strâmtoarea Ormuz

Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru navigație deoarece nu este în măsură să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a amplasat în această cale navigabilă pe parcursul războiului, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.

Oficialii americani afirmă că rutele aparent sigure prin minele amplasate de Garda Revoluționară Islamică a Iranului sunt limitate din cauza minării neglijente a strâmtorii de către Teheran. Articolul menționează că atât SUA, cât și Iranul nu dispun de capacitățile necesare pentru a îndepărta minele nautice.

Gardienii Revoluției Islamice au folosit zeci de ambarcațiuni de mici dimensiuni pentru a planta mine navale în mod haotic

Conform sursei citate, unele mine sunt capabile să plutească, iar nu este clar dacă Iranul a documentat fiecare mină pe care a amplasat-o în canalul navigabil. În timpul conflictului care a izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2026, Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) au folosit zeci de ambarcațiuni de mici dimensiuni pentru a planta mine navale în mod haotic, adesea fără a înregistra precis locațiile.

Multe mine s-au deplasat din cauza curenților, iar altele au fost amplasate în zone greu accesibile. După loviturile americane care au distrus cel puțin 16 nave iraniene de minare, capacitatea Iranului de a gestiona aceste arme a fost grav afectată. SUA au susținut că strâmtoarea a fost deja deschisă miercuri, negând informațiile conform cărora Iranul bloca o mare parte din trafic și percepea o taxă de trecere.

În ultimele zile, Trump părea să recunoască faptul că Iranul bloca efectiv navele să utilizeze canalul,

În ultimele zile, Trump părea să recunoască faptul că Iranul bloca efectiv navele să utilizeze canalul, președintele publicând o serie de postări pe Truth Social prin care amenința Iranul. Teheranul s-a angajat să continue blocarea traficului până când Israelul va înceta să atace Hezbollah, proxy-ul său libanez, ceea ce, potrivit mediatorilor iranieni și pakistanezi, ar fi trebuit să facă parte din acordul de încetare a focului.

SUA au declarat că a existat o „neînțelegere legitimă” cu privire la această chestiune, insistând totodată că nu au fost niciodată de acord să includă Libanul în armistițiu. Vineri, președintele SUA a declarat că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide „destul de curând”, cu sau fără ajutorul Iranului, în timp ce blocada efectivă a acestei căi navigabile impusă de Teheran continuă să perturbe aprovizionarea globală cu energie. Vorbind vineri cu reporterii, înaintea negocierilor de pace dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan, Trump a spus că SUA vor „deschide Golful” și că alte țări sunt gata să „ajute”. „Nu va fi ușor”, a spus Trump. „Aș spune asta: îl vom deschide destul de curând”, a adăugat el.

