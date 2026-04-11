O femeie şi-a pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit la o casă din Măldăreşti

O gospodărie din comuna vâlceană Mâldăreşti a fost cuprinsă de flăcări, în această dimineață, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea.

În urma incendiului, o femeie şi-a pierdut viaţa, a transmis sursa citată.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din localitatea Măldărești.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Punctului de Lucru Horezu, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

Pompierii militari sosiți la fața locului au constatat că fumul provenea de la un aragaz, mai exact din cuptor, în care se aflau produse carbonizate, iar o femeie, inconștientă, era evaluată medical de echipajul SAJ. Incendiul a fost localizat și lichidat, imediat după sosirea echipajului operativ. Din nefericire, femeia a fost declarată decedată“, potrivit ISU Vâlcea.