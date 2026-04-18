A „zburat” cu 160 km/h pe Calea București din Craiova

Un tânăr de 22 de ani din Craiova a fost prins de polițiști în timp ce „zbura” cu o viteza de peste 160 km/h, pe una dintre cele mai aglomerate artere din oraș.

Incidentul a avut loc noaptea trecută, pe Calea București. Șoferul a fost înregistrat conducând cu 161 km/h, mult peste limita legală admisă. Acesta a fost oprit și sancționat de polițiștii Biroului Rutier Craiova, conform legislației în vigoare.

120 de zile, tras pe dreapta și o amendă usturătoare

Oamenii legii au dispus suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. De asemenea, tânărul a fost „premiat” și cu o amendă de 1.822 de lei.

Autoritățile reamintesc că în această perioadă se desfășoară acțiunea „Speed”, o campanie intensă de monitorizare a respectării limitelor de viteză pe drumurile intens circulate din județul Dolj. Polițiștii anunță că vor continua controalele, folosind la maximum echipamentele radar și menținând o prezență vizibilă în trafic.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că respectarea vitezei legale este esențială pentru prevenirea accidentelor și poate face diferența între o călătorie sigură și o tragedie.

